Ultime Notizie – 90 000 spettatori per il Cinema in Piazza del Piccolo America

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 28 luglio 2022) Si avvia a conclusione con successo l’ottava edizione de “IlIn”, la manifestazione organizzata a Roma dall’Associazioneche si è inaugurata venerdì 3 giugno e si chiuderà domenica 31 luglio: 104 proiezioni, 28 incontri con oltre 70 ospiti internazionali e italiani, 10 retrospettive, con più di 90.000, aumentati del 38% rispetto all’edizione 2021. Il pubblico ha ritrovato in due mesi di programmazione, la magia della condivisione davanti al grande schermo e un dialogo informale e diretto con gli artisti. “Una grande festa popolare con 90.00è il bilancio de Ilin, un luogo d’incontro e confronto per cinefili e non, dove grazie alla perseveranza e resilienza è stato possibile investire ...