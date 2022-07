UFFICIALE – Suarez torna al Nacional di Montevideo

(Di giovedì 28 luglio 2022) Luislascia l’Europa e riin patria, dove vestirà la maglia deldi. L’ex attaccante di Liverpool e Barcellona si riaccasa con la squadra che l’ha visto crescere, come ragazzo e giocatore. Ad annunciare l’ufficialità del trasferimento è il calciatore stesso attraverso i suoi profili social. Il pistolero firma un contratto di 5 anni e si appresta così a chiudere la carriera nei Tricolores, dove tutto era iniziato. Il ritorno a casa dialaveva mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio proprio al. Tra il 2003 e il 2005 veste la maglia delle giovanili, poi l’esordio in prima squadra in una partita di Coppa Libertadores. Qui vi rimane solo una stagione, ma lascia già il segno, facendo ...

AL NACIONAL - Dopo una quasi intera carriera trascorsa in Europa tra Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid, Luistorna in patria. Il centravanti ha è infatti ritornato al Nacional, club uruguaiano dove aveva mosso i primi passi da giocatore. "Ora sì, ufficialmente! #SuarezNacional", ha scritto l'attaccante sui social. A 35 anni, torma quindi dove è cresciuto calcisticamente dove ha esordito come calciatore.