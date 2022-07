UFFICIALE – Mukiele passa al PSG dal Lipsia

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il PSG ha appena ufficializzato l’acquisto didal. Arriva dopo gli acquisti del classe 2004 Ekitike per 35 milioni e del centrocampista Vitinha dal Porto per oltre 40 milioni. La nuova linea di Galtier e Campos è quella di acquistare giocatori funzionali al progetto rispetto ai grandi nomi delle scorse stagioni.al PSG: arriva per 12 milioni più 4 di bonusarriva al PSG a titolo definitivo. Firma con i francesi un contratto fino al 2027. Nelle ultime ore i due club si sono accordati sul trasferimento del terzino francese. Il prezzo di 12 milioni più 4 di bonus può sembrare basso, ma il calciatore era in scadenza nel 2023 con il. Per cui si sarebbe potuto accordare da febbraio con qualsiasi squadra a costo zero. Proprio per questo la trattativa è stata molto ...