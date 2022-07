Udinese-Chelsea domani in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di Udinese-Chelsea, amichevole precampionato 2022. Test importante per i ragazzi di Sottil, reduci dalle sconfitte di misura rimediate contro Bayer Leverkusen e Nazionale qatariota. La formazione friulana affronterà la squadra di Tuchel domani, venerdì 29 luglio, alle ore 21. Nessuna emittente italiana trasmetterà la partita in diretta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Il programma con l’e ladi. Test importante per i ragazzi di Sottil, reduci dalle sconfitte di misura rimediate contro Bayer Leverkusen e Nazionale qatariota. La formazione friulana affronterà la squadra di Tuchel, venerdì 29 luglio, alle ore 21. Nessuna emittente italiana trasmetterà la partita in. SportFace.

