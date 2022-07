Ucraina, Zelensky annuncia: 'Aumenteremo le esportazioni di energia in Europa' (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina prevede di aumentare le esportazioni di elettricità verso la Ue, che, a causa del blocco delle forniture imposto alla Russia, deve ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente Volodymyrha affermato che l'prevede di aumentare ledi elettricità verso la Ue, che, a causa del blocco delle forniture imposto alla Russia, deve ...

aldotorchiaro : #Draghi parla di interferenza russa nella politica italiana. Cita un solo capo di Stato straniero, Zelensky. Colloc… - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'L'Ucraina aumenterà l'export di elettricità verso l'Ue' #unioneeuropea #ue #volodymyrzelensky #ucraino… - Adnkronos : #Energia, #Ucraina aumenterà esportazione di energia elettrica in Europa. - AnaMari42973361 : RT @ProgettoLepanto: ??Gli abitanti dell'#Ucraina stanno fuggendo in massa verso i territori liberati dall'esercito russo, nelle regioni di… - Ultron65 : RT @bordoni_russia: Continua la guerra culturale per dissetarsi le spoglie della Rus di Kiev. Secondo Zelensky l' Ucraina è 'l' unica erede… -