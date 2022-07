Ucraina | vice premier Stephanishyna | “Partnership con Italia non potrà che rafforzarsi”

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – (di Roberta Lanzara) – Il sodalizio trasi cementerà ulteriormente: “Credo che la nostranonche. Qualsiasi tentativo di distruggere questa unione fallirà. Perché questa solidarietà è per il bene della democrazia e della libertà in Europa. Questa è la posta in gioco”. Ladell’con delega alla integrazione euro-atlantica Olgainterviene sulla crisi politicana guardando con fiducia ai prossimi possibili sviluppi. Laricorda: “L’sotto la guida del presidente del Consiglio Mario Draghi, ha svolto un ruolo importante nella costruzione del sostegno per ...

... ma non ha mai condannato l'invasione dell', pur dicendosi favorevole a colloqui di Pace tra ... Janet Yellen, e la sua controparte cinese, ilprimo ministro, Liu He: un questione 'molto ...Lo ha scritto su Facebook lapremierIryn Vereshuk, aggiungendo che "ci stiamo preparando ad evacuare gli abitanti della regione per condurli in posti più sicuri. Stiamo preparando un ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 155 - Vice premier ucraina: partnership con l'Italia non potrà che rafforzarsi - Vice premier ucraina: partnership con l'Italia non potrà che rafforzarsi Kiev, 28 lug. (Adnkronos) – La minaccia di attacchi missilistici dalla Bielorussia rimarrà per i prossimi tre mesi. Lo ha affermato Oleksiy Gromov, vice capo del dipartimento operativo principale dell ...Roma, 28 lug. "E' necessario rafforzare le sanzioni e iniziare a lavorare su un nuovo pacchetto. Sono azioni che andrebbero progettate a lungo termine". Così la ...