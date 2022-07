Ucraina | vice premier Stephanishyna | ' necessario lavorare su nuove sanzioni'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "E'rafforzare lee iniziare asu un nuovo pacchetto. Sono azioni che andrebbero progettate a lungo termine". Così ladell'con delega alla integrazione euro-atlantica Olgainterviene con l'Adnkronos ed aggiunge: "E' importante che i paesi europei si liberino quanto prima dalla dipendenza energetica da Mosca e diversifichino le proprie fonti di approvvigionamento. Tutti hanno già visto che la Russia non è un fornitore affidabile di risorse energetiche, che usa come armi contro l'Occidente. Il Cremlino ha già iniziato il suo ricatto energetico per minare l'unità europea. La Russia sta ora cercando di trovare trucchi per iniziare ad ammorbidire la politica delle ...

... ma non ha mai condannato l'invasione dell', pur dicendosi favorevole a colloqui di Pace tra ... Janet Yellen, e la sua controparte cinese, ilprimo ministro, Liu He: un questione 'molto ...Lo ha scritto su Facebook lapremierIryn Vereshuk, aggiungendo che "ci stiamo preparando ad evacuare gli abitanti della regione per condurli in posti più sicuri. Stiamo preparando un ... Ucraina: vice premier, ‘cittadini regioni orientali incomincino ad andare via’ La possibile visita di Nancy Pelosi a Taipei e l'invasione russa al centro della telefonata per raffreddare la crescente tensione fra Usa e Cina ...Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Il sodalizio tra Ucraina e Italia si cementerà ulteriormente: “Credo che la nostra partnership non potrà che rafforzarsi. Qualsiasi tentativo di distruggere questa unione f ...