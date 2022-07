Ucraina | polizia | ' 15 feriti nell' attacco nella regione di Kiev'

(Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - E' di almeno 15 persone ferite il bilancio dell'missilistico effettuato dalle forze russe stamane contro il distretto di Vishgorod,di. Il capo delladella, Andriy Nebitov, ha indicato su Telegram che il numero delle vittime non è definitivo e ha evidenziato che "grazie all'adeguata risposta all'allarme antiaereo è stato possibile evitare conseguenze più gravi ". "Abbiamo trovato i resti di un altro razzo russo in una zona boscosa del distretto di Vishgorod - ha aggiunto il capo della- Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito".

Guerra Ucraina Russia, lancio di missili su regione di Kiev, colpite infrastrutture. LIVE Almeno 15 persone sono rimaste ferite giovedì in un attacco missilistico delle forze russe contro il distretto di Vishgorod della regione di Kiev, relativamente calmo dal ritiro delle truppe russe ...Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - "Cinque attacchi aerei hanno avuto luogo stamattina nel distretto di Vyshgorod, nella regione di Kiev. Altri due missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea".