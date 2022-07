**Ucraina: padre Taras, 'non dimenticateci, 100 ucraini muoiono ogni giorno per la vostra libertà'** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Dopo 5 mesi di guerra "in Ucraina ogni giorno le persone continuano a morire. Per la libertà dell'Europa, e anche dell'Italia, stiamo pagando il più alto prezzo che possiamo, quello della nostra vita: ogni giorno, 100 ucraini muoiono per questo. Chiedo dunque al popolo italiano di non dimenticarci, di tenere alta l'attenzione sulla guerra in Ucraina". padre Taras Zheplinsky, capo del Dipartimento di comunicazione della Chiesa greco-cattolica d'Ucraina, affida all'Adnkronos un appello agli italiani a cinque mesi dallo scoppio del conflitto su larga scala. "Questa è una guerra che ha un fondamento ideologico, è un attacco a tutto quello che si dichiara come occidentale -spiega il giovane parroco (28 anni) che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Dopo 5 mesi di guerra "in Ucrainale persone continuano a morire. Per ladell'Europa, e anche dell'Italia, stiamo pagando il più alto prezzo che possiamo, quello della nostra vita:, 100per questo. Chiedo dunque al popolo italiano di non dimenticarci, di tenere alta l'attenzione sulla guerra in Ucraina".Zheplinsky, capo del Dipartimento di comunicazione della Chiesa greco-cattolica d'Ucraina, affida all'Adnkronos un appello agli italiani a cinque mesi dallo scoppio del conflitto su larga scala. "Questa è una guerra che ha un fondamento ideologico, è un attacco a tutto quello che si dichiara come occidentale -spiega il giovane parroco (28 anni) che ...

