Ucraina, padre Taras: “Critiche a Zelensky per Vogue? Era il mezzo per trasmettere un contenuto” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Le Critiche piovute addosso al presidente Volodymyr Zelensky per il servizio ‘patinato’ su Vogue? “Il nostro presidente usa i mezzi di comunicazione che gli permettono di diffondere la verità. Penso che lo faccia molto bene: usa diversi modi per mostrare, anche in modo creativo e professionale, gli orrori della guerra. Ma i mezzi dovrebbero restare i mezzi, che usa solo per trasmettere il contenuto. Non bisogna strumentalizzare questo per spostare l’attenzione dal mezzo al contenuto”. A dirlo all’Adnkronos, in collegamento da Kiev, è padre Taras Zheplinsky, capo del Dipartimento di comunicazione della Chiesa greco-cattolica d’Ucraina, commentando le polemiche scatenatesi in merito al servizio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Lepiovute addosso al presidente Volodymyrper il servizio ‘patinato’ su? “Il nostro presidente usa i mezzi di comunicazione che gli permettono di diffondere la verità. Penso che lo faccia molto bene: usa diversi modi per mostrare, anche in modo creativo e professionale, gli orrori della guerra. Ma i mezzi dovrebbero restare i mezzi, che usa solo peril. Non bisogna strumentalizzare questo per spostare l’attenzione dalal”. A dirlo all’Adnkronos, in collegamento da Kiev, èZheplinsky, capo del Dipartimento di comunicazione della Chiesa greco-cattolica d’, commentando le polemiche scatenatesi in merito al servizio di ...

