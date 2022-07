Ucraina: Mosca, 'immagine di Zelensky è 'marcia', ora promuove quella della moglie' (Di giovedì 28 luglio 2022) Mosca, 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo russo ha affermato che "l'immagine" del presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, è "marcia" e ha criticato la "promozione" da parte dei media occidentali della figura della moglie, Olena Zelenska, dopo la pubblicazione di un reportage fotografico su 'Vogue'. "Una visita negli Stati Uniti, copertine di riviste, sessioni fotografiche in un bunker. I media occidentali promuovono la moglie di Zelensky", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zajarova. "Il presidente dell'Ucraina ora rilascia interviste con sua moglie come protagonista", ha aggiunto, "e il motivo è banale. Zelensky è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo russo ha affermato che "l'" del presidente dell', Volodimir, è "" e ha criticato la "promozione" da parte dei media occidentalifigura, Olena Zelenska, dopo la pubblicazione di un reportage fotografico su 'Vogue'. "Una visita negli Stati Uniti, copertine di riviste, sessioni fotografiche in un bunker. I media occidentali promuovono ladi", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zajarova. "Il presidente dell'ora rilascia interviste con suacome protagonista", ha aggiunto, "e il motivo è banale.è ...

Agenzia_Ansa : Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarciment… - RSInews : Medicinali svizzeri alla Russia, è record - Forniture per oltre 330 milioni di franchi solo a giugno, mai così negl… - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - intempestiva : RT @mentecritica: Quello che le fa veramente comodo alla russia è un governo formalmente avverso alla sua causa, ma che si limiti a sostene… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pa… -