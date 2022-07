Ucraina: Kiev, 'non esclusi attacchi missilistici da Bielorussia nei prossimi 3 mesi' (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - La minaccia di attacchi missilistici dalla Bielorussia rimarrà per i prossimi tre mesi. Lo ha affermato Oleksiy Gromov, vice capo del dipartimento operativo principale dello stato maggiore delle forze armate ucraine, aggiungendo che la situazione a Volynsk e nelle direzioni di Zhytomyr e Kiev è comunque sotto controllo e la probabilità di un'invasione dalla Bielorussia rimane bassa. "Non è però esclusa - ha spiegato - la possibilità di provocazioni armate ai confini con l'Ucraina da parte delle forze speciali russe e bielorusse". Secondo il comando operativo Nord, stamattina sono stati lanciati più di 20 razzi dal territorio della Bielorussia, nove dei quali sono caduti nelle foreste della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos) - La minaccia didallarimarrà per itre. Lo ha affermato Oleksiy Gromov, vice capo del dipartimento operativo principale dello stato maggiore delle forze armate ucraine, aggiungendo che la situazione a Volynsk e nelle direzioni di Zhytomyr eè comunque sotto controllo e la probabilità di un'invasione dallarimane bassa. "Non è però esclusa - ha spiegato - la possibilità di provocazioni armate ai confini con l'da parte delle forze speciali russe e bielorusse". Secondo il comando operativo Nord, stamattina sono stati lanciati più di 20 razzi dal territorio della, nove dei quali sono caduti nelle foreste della ...

