Ucraina, Kiev: Mosca lascia cadaveri per non risarcire famiglie (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarcimento alle loro famiglie. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022)accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti inper evitare di pagare un risarcimento alle loro. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ...

Agenzia_Ansa : I porti ucraini tornano a lavorare. Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il… - vitopetrocelli : Il governo, pur dimissionario, ha pronto il quarto decreto Armi all’Ucraina. Sono guerrafondai fino in fondo, sono… - Agenzia_Ansa : 'Non abbiamo dubbi sulla nostra vittoria'. Lo afferma la First Lady ucraina Olena Zelenska in un'intervista a Vogue… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, controffensiva di Kiev a Kherson. Blinken: 'Sentirò Lavrov'. LIVE - Ucrainarussia : ??#Guerra in #Ucraina, la #Russia attacca e prova ad avanzare ancora: le forze prendono la seconda centrale elettric… -