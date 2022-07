Ucraina: Kiev, '358 bambini uccisi e 690 feriti da inizio guerra' (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - Sono 358 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 690 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. Secondo l'ufficio del procuratore, 2.197 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 223 completamente distrutte, a causa dei bombardamenti delle truppe russe. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos) - Sono 358 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 690 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,e Chernihiv. Secondo l'ufficio del procuratore, 2.197 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 223 completamente distrutte, a causa dei bombardamenti delle truppe russe.

