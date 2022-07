Ucraina: comando militare Nord, '20 missili da Bielorussia, 9 su Chernihiv' (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - Più di 20 razzi sono stati lanciati dal territorio della Bielorussia sull'Ucraina, 9 dei quali sono caduti nelle foreste della regione di Chernihiv. Non sono segnalate vittime. Lo ha riferito il comando operativo nucleare Nord, precisando che "dalle 5,20 alle 6,30 sono stati lanciati oltre 20 missili dal territorio della Bielorussia. 9 razzi sono caduti sul territorio della comunità di Goncharivsk, nella regione di Chernihiv. Il nostro sistema di difesa aerea è entrato in funzione". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - Più di 20 razzi sono stati lanciati dal territorio dellasull', 9 dei quali sono caduti nelle foreste della regione di. Non sono segnalate vittime. Lo ha riferito iloperativo nucleare, precisando che "dalle 5,20 alle 6,30 sono stati lanciati oltre 20dal territorio della. 9 razzi sono caduti sul territorio della comunità di Goncharivsk, nella regione di. Il nostro sistema di difesa aerea è entrato in funzione".

