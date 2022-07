Ucraina | capo amministrazione regionale | ' missili nei pressi di Kiev'

(Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos) - "In mattinata il nemico ha lanciato un attaccostico contro una delle comunità del distretto di Vyshgorod, vicino. E' stata colpita un'infrastruttura. Le informazioni sulle vittime sono in corso di chiarimento". Lo ha scritto su Telegram ildell'militarediOleksiy Kuleba.

Giovedì le autorità ucraine hanno denunciato un attacco con proiettili provenienti dal territorio bielorusso contro la regione di Chernobyl (nord), senza che finora siano state segnalate vittime e sen ...
Kiev, 28 lug. (Adnkronos) – "In mattinata il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro una delle comunità del distretto di Vyshgorod, vicino Kiev. E' stata colpita un'infrastruttura. Le inform ...