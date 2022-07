Ucraina: Camera rappresentanti Usa, '75.000 russi uccisi o feriti, controffensiva prima inverno' (Di giovedì 28 luglio 2022) Washington, 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha dichiarato che oltre 75.000 russi sono stati uccisi o feriti durante la guerra in Ucraina, aggiungendo che l'esercito russo è affaticato, ma che gli ucraini sono alla ricerca di ulteriori rinforzi, poiché intendono lanciare una controffensiva nel sud prima dell'inverno. "Siamo stati informati che più di 75.000 russi sono stati uccisi o feriti, un numero enorme, e oltre l'80% delle loro forze di terra sono impantanate", ha spiegato alla Cnn Elissa Slotkin, membro del Comitato per i servizi armati della Camera Usa che recentemente ha fatto visita in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Washington, 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ladeidegli Stati Uniti ha dichiarato che oltre 75.000sono statidurante la guerra in, aggiungendo che l'esercito russo è affaticato, ma che gli ucraini sono alla ricerca di ulteriori rinforzi, poiché intendono lanciare unanel suddell'. "Siamo stati informati che più di 75.000sono stati, un numero enorme, e oltre l'80% delle loro forze di terra sono impantanate", ha spiegato alla Cnn Elissa Slotkin, membro del Comitato per i servizi armati dellaUsa che recentemente ha fatto visita in ...

