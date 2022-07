Ucraina, almeno 15 civili feriti nell'attacco dei russi a Vishgorod (Di giovedì 28 luglio 2022) E' di almeno 15 persone ferite il bilancio dell'attacco missilistico effettuato dalle forze russe stamane contro il distretto di Vishgorod, nella regione di Kiev. Il capo della Polizia della regione, ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) E' di15 persone ferite il bilancio dell'missilistico effettuato dalle forze russe stamane contro il distretto dia regione di Kiev. Il capo della Polizia della regione, ...

