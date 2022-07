Tutto pronto per il film di Peaky Blinders, il creatore Steven Knight ha quasi finito di scriverlo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il creatore Steven Knight, ha confermato di essere ancora al lavoro sul film di Peaky Blinders e di essere a buon punto sulla sceneggiatura. Da quanto BBC ha annunciato che la sesta stagione della serie sarebbe stata anche l’ultima, Knight si era detto disposto a realizzare un lungometraggio per concludere degnamente le vicende della famiglia criminale degli Shelby. E in effetti l’ultimo episodio, non a caso, lascia diverse cose in sospeso. I dubbi restano sul cast e chi tra gli attori potrebbe ritornare. Tra loro, il protagonista Cillian Murphy. In un’ospitata al programma britannico Heart Breakfast, Steven Knight ha ufficializzato la produzione del film di Peaky Blinders, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Il, ha confermato di essere ancora al lavoro suldie di essere a buon punto sulla sceneggiatura. Da quanto BBC ha annunciato che la sesta stagione della serie sarebbe stata anche l’ultima,si era detto disposto a realizzare un lungometraggio per concludere degnamente le vicende della famiglia criminale degli Shelby. E in effetti l’ultimo episodio, non a caso, lascia diverse cose in sospeso. I dubbi restano sul cast e chi tra gli attori potrebbe ritornare. Tra loro, il protagonista Cillian Murphy. In un’ospitata al programma britannico Heart Breakfast,ha ufficializzato la produzione deldi, ...

