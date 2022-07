Tutti pazzi per Adli. E con De Ketelaere sarà un Milan fantasia (Di giovedì 28 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Tutti pazzi per Adli. E con De Ketelaere sarà un Milan fantasia - maximovirno : @Mercedesjustme7 @paolonederoma @Martina95190659 @Ienaridens2 Il classico italiota adorano chi gli fa i ben serviti… - sportli26181512 : Tutti pazzi per Adli. E con De Ketelaere sarà un Milan fantasia: Tutti pazzi per Adli. E con De Ketelaere sarà un M… - Gazzetta_it : Tutti pazzi per Adli. E con De Ketelaere sarà un Milan fantasia - napulegno79 : @matteosalvinimi Ieri dormivi con draghi e i suoi decreti contro il popolo e l'Italia, avete appoggiato ogni schife… -