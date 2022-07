Turismo d’Arte – Nel primo quadrimestre il Paese ha registrato un incremento delle prenotazioni del +640%

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per molti, estate è sinonimo di natura, relax, temperature gradevoli e aria pura: è l’estate del vigilius mountain resort, eco-design hotel a Lana, deliziosa località a 8 Km da Merano – Alto Adige. Situato a 1500 metri d’altezza, sulle pendici del Monte San Vigilio, il vigilius mountain resort è in grado di trasportare i suoi ospiti in un luogo incantato, raggiungibile solo tramite un breve viaggio in funivia, che regala un piccolo attimo di calma, preludio alla sensazione di pace di cui si godrà una volta arrivati in cima. Un’autentica immersione nell’arte, nell’architettura e nella storia di Venezia: Villa Barbarich è il rifugio perfetto per un soggiorno esclusivo nel cuore della campagna veneta, alle porte della Laguna. Costruita nella prima metà del ‘500 sulle sponde del fiume Marzenego, tra Mestre e Zelarino, nasce come dimora estiva della famiglia Malipiero, celebre casata del ...