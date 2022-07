Tuffi, nel weekend in scena gli Assoluti a Bolzano (Di giovedì 28 luglio 2022) La piscina del Lido di Bolzano si prepara per accogliere nel weekend, in particolare da domani, venerdì 29 luglio, a domenica 31 luglio, gli Assoluti Open di Tuffi. Appuntamento che arriva due settimane dopo il Diving Meet, e soprattutto ultima tappa di avvicinamento agli Europei di Roma: infatti, i Campionati italiani (a cui parteciperà un’unica straniera, la svizzera Michelle Heimberg), saranno anche l’occasione per ultimare la definizione della squadra italiana che prenderà parte alla rassegna continentale. A Bolzano, in gara 63 atleti, 3 maschi e 29 femmine. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) La piscina del Lido disi prepara per accogliere nel, in particolare da domani, venerdì 29 luglio, a domenica 31 luglio, gliOpen di. Appuntamento che arriva due settimane dopo il Diving Meet, e soprattutto ultima tappa di avvicinamento agli Europei di Roma: infatti, i Campionati italiani (a cui parteciperà un’unica straniera, la svizzera Michelle Heimberg), saranno anche l’occasione per ultimare la definizione della squadra italiana che prenderà parte alla rassegna continentale. A, in gara 63 atleti, 3 maschi e 29 femmine. SportFace.

