Trasporti, bonus mobilità da 60 euro per i pendolari (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dato un’importante aiuto a tutti colori che fanno uso di Trasporti pubblici in Italia. Infatti “dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un bonus per la mobilità“. Il bonus è stato ideato per tutti colori che viaggiano utilizzando i mezzi dello stato. Studenti, lavoratori, persone non patentate, anziani. Queste persone, se rientranti nel limite di reddito, avranno diritto a partire da settembre di usufruire dell’aiuto messo a disposizione. Il bonus, pari a 60 euro, potrà essere utilizzato per comprare un abbonamento annuale o mensile nel sistema Tpl e sarà possibile attraverso una piattaforma informatica in fase di ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dato un’importante aiuto a tutti colori che fanno uso dipubblici in Italia. Infatti “dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila, sarà possibile richiedere unper la“. Ilè stato ideato per tutti colori che viaggiano utilizzando i mezzi dello stato. Studenti, lavoratori, persone non patentate, anziani. Queste persone, se rientranti nel limite di reddito, avranno diritto a partire da settembre di usufruire dell’aiuto messo a disposizione. Il, pari a 60, potrà essere utilizzato per comprare un abbonamento annuale o mensile nel sistema Tpl e sarà possibile attraverso una piattaforma informatica in fase di ...

