Tragedia nel Casertano, trattore si ribalta dopo tamponamento: 30enne morto schiacciato (Di giovedì 28 luglio 2022) Tragico incidente a Cellole, in provincia di Caserta, al chilometro 32 della Strada Provinciale 328. Un giovane di 30 anni è morto schiacciato da un trattore che si è ribaltato dopo un tamponamento. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne – le cui generalità non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Tragico incidente a Cellole, in provincia di Caserta, al chilometro 32 della Strada Provinciale 328. Un giovane di 30 anni èda unche si ètoun. Secondo una prima ricostruzione, il– le cui generalità non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LaLaura68 : RT @longagnani: «Non voto così crolla il sistema!!11!» Nel 2014 in Emilia Romagna alle regionali andarono a votare meno del 38% degli aven… - abitudinario : RT @longagnani: «Non voto così crolla il sistema!!11!» Nel 2014 in Emilia Romagna alle regionali andarono a votare meno del 38% degli aven… - Pirazolone : RT @longagnani: «Non voto così crolla il sistema!!11!» Nel 2014 in Emilia Romagna alle regionali andarono a votare meno del 38% degli aven… - f_desena : RT @longagnani: «Non voto così crolla il sistema!!11!» Nel 2014 in Emilia Romagna alle regionali andarono a votare meno del 38% degli aven… - Vittorio1Elle : RT @longagnani: «Non voto così crolla il sistema!!11!» Nel 2014 in Emilia Romagna alle regionali andarono a votare meno del 38% degli aven… -