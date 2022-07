Traffico Roma del 28-07-2022 ore 19:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ancora disagi alle porte di Roma sulla Roma Firenze dove a causa di un incendio si sono formate code di 7 km tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma nord direzione Roma Traffico intenso poi sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia in interna si rallenta tra Settebagni e via Appia in uscita da Roma code per lavori sono segnalate sulla Cassia bis raccordo a via della Giustiniana mentre per Traffico intenso si rallenta sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino in via di Malafede verso Ostia rallentamenti sono segnalati anche in tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni sul percorso Urbano della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi alle porte disullaFirenze dove a causa di un incendio si sono formate code di 7 km tra Ponzanono e la diramazione dinord direzioneintenso poi sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Appia in interna si rallenta tra Settebagni e via Appia in uscita dacode per lavori sono segnalate sulla Cassia bis raccordo a via della Giustiniana mentre perintenso si rallenta sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino in via di Malafede verso Ostia rallentamenti sono segnalati anche in tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni sul percorso Urbano della ...

VAIstradeanas : 19:53 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 19:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - gdt62 : RT @GRAB_Roma: #Roma dalla stampa internazionale è spesso ritratta così. Il #traffico che assedia l’icona + conosciuta nel mondo sfregia no… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Appia Antica, via della Cecchignola, via di Tor Carbone - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su via Appia Antica -