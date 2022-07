Tra piscina, orti ed equitazione: successo per i campi estivi de “L’araba fenice” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIn archivio 3 settimane di attività ideate per favorire l’aggregazione extra scolastica e andare oltre le terapie domestiche Tre settimane di campi estivi con la ferma convinzione che i bambini autistici vadano sostenuti non solo a scuola o a casa, con terapie adeguate e funzionali a piccole, grandi conquiste quotidiane. Le cooperative sociali “L’araba fenice” e il “Sogno di ARI” hanno organizzato e condotto a termine un progetto lodevole che si è sviluppato in varie strutture di Avellino. Il bilancio è affidato al responsabile Roberto Ronga, che con Annarita Limone ha fondato e pianifica le attività quotidiane: “Abbiamo circa 90 bambini nel corso delle tre settimane in cui i bambini hanno potuto vivere esperienze diversificate. Li abbiamo accompagnati in piscina, a curare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIn archivio 3 settimane di attività ideate per favorire l’aggregazione extra scolastica e andare oltre le terapie domestiche Tre settimane dicon la ferma convinzione che i bambini autistici vadano sostenuti non solo a scuola o a casa, con terapie adeguate e funzionali a piccole, grandi conquiste quotidiane. Le cooperative sociali “” e il “Sogno di ARI” hanno organizzato e condotto a termine un progetto lodevole che si è sviluppato in varie strutture di Avellino. Il bilancio è affidato al responsabile Roberto Ronga, che con Annarita Limone ha fondato e pianifica le attività quotidiane: “Abbiamo circa 90 bambini nel corso delle tre settimane in cui i bambini hanno potuto vivere esperienze diversificate. Li abbiamo accompagnati in, a curare ...

GiovaAlbanese : #Pogba ha svolto differenziato, tra palestra e piscina. Non si è allenato con i compagni, ma solo per precauzione.… - CharlyMatt : @2centesimi Ahahha ma è la piscina dove vado sempre. Anche tra pochissimo ?? - monamjour : oggi mi sento molto di cattivo umore quindi sn andata in piscina a rilassarmi ma siccome non posso avere niente è a… - APedinotti : RT @jacopo_iacoboni: Yuri Voronov, capo di una società di trasporti tra i più grandi contractor di appalti Gazprom nell’Artico, è stato tro… - proudfinch : Cioè, se tu abiti tra la Costa Viola e la Costa degli Dei ma vai in PISCINA invece che al mare meriti una sprangata sui denti -