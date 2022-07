Tour de France femminile 2022: Lorena Wiebes formidabile in volata, battuta Elisa Balsamo. Tanta Italia nella top-10 (Di giovedì 28 luglio 2022) È lei la velocista più forte al mondo e non ci sono dubbi: Lorena Wiebes trova la seconda vittoria personale nel Tour de France femminile 2022 distruggendo le rivali sul traguardo della seconda tappa in quel di Saint-Dié-des-Vosges. Marianne Vos (Jumbo-Visma) si piazza ancora e guadagna ulteriori secondi in chiave Maglia Gialla. Quattro atlete sono andate all’attacco nella prima fase di gara: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). Il gruppo, guidato dalle squadre delle velocisti, ha gestito la situazione lasciando circa 3’30” e andando a chiudere con il passare dei chilometri. Da segnalare anche una brutta caduta generale, a farne le spese Emma Norsgaard (Movistar), ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) È lei la velocista più forte al mondo e non ci sono dubbi:trova la seconda vittoria personale neldedistruggendo le rivali sul traguardo della seconda tappa in quel di Saint-Dié-des-Vosges. Marianne Vos (Jumbo-Visma) si piazza ancora e guadagna ulteriori secondi in chiave Maglia Gialla. Quattro atlete sono andate all’attaccoprima fase di gara: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). Il gruppo, guidato dalle squadre delle velocisti, ha gestito la situazione lasciando circa 3’30” e andando a chiudere con il passare dei chilometri. Da segnalare anche una brutta caduta generale, a farne le spese Emma Norsgaard (Movistar), ...

Eurosport_IT : Che accoglienza per Jonas Vingegaard a Copenaghen: il popolo danese festeggia il re del Tour De France ????????… - ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - Eurosport_IT : Uno scatto impressionante ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #TDFF - sciareneve : RT @MTBiit: Lorena Wiebes è un tornado in maglia verde: bis al Tour Femmes, è 2° posto per Elisa Balsamo #tourdefrance #roadbike #28Luglio… -