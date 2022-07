Tour de France Femmes, Elisa Balsamo sfiora il successo nella quinta tappa (Di giovedì 28 luglio 2022) È mancato davvero pochissimo per il primo successo della bergamasca Elisa Balsamo al Tour de France Femmes . La 24enne di Sarnico ha chiuso in seconda posizione la quinta tappa della principale competizione transalpino, arrendendosi soltanto all’olandese Lorena Wiebes (Team DSM). Dopo aver lavorato nei giorni scorsi per la capitana Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo), la campionessa del mondo ha provato a coronare il sogno sfruttando il lavoro delle compagne nella prima parte della frazione, 175 chilometri da Bar-le-Duc a Saint-Dié-des-Vosges. A contraddistinguere la corsa più lunga della storia del ciclismo femminile europeo ci hanno pensato hanno pensato Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) È mancato davvero pochissimo per il primodella bergamascaalde. La 24enne di Sarnico ha chiuso in seconda posizione ladella principale competizione transalpino, arrendendosi soltanto all’olandese Lorena Wiebes (Team DSM). Dopo aver lavorato nei giorni scorsi per la capitanaLongo Borghini (Trek Segafredo), la campionessa del mondo ha provato a coronare il sogno sfruttando il lavoro delle compagneprima parte della frazione, 175 chilometri da Bar-le-Duc a Saint-Dié-des-Vosges. A contraddistinguere la corsa più lunga della storia del ciclismo femminile europeo ci hanno pensato hanno pensato Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF ...

