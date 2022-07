Totti, parla l’amico presente alla festa: “Noemi era al tavolo con me, accanto a Francesco e Ilary” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha fatto scalpore il video scovato da “Oggi” che ritrae Francesco Totti, Ilary Blasi e la presunta terza incomoda Noemi Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha fatto scalpore il video scovato da “Oggi” che ritraeBlasi e la presunta terza incomodaPerizona Magazine.

itsSIRactually : Quando Totti si è ritirato piangevano tutti in questo paese, c’entra cazzi se si è team x o team y soprattutto quan… - ScoccoT : @giangio87 @mirkonicolino Si infatti leggendo l'articolo specifica che non ci sono problemi con la Roma, anzi hanno… - Ajejebrazov17 : @francescozinno_ Veramente lo dimostri tu, ma proprio a mani basse. Blateri di 'correlazione' ( ?? ) ma poi alludi a… - Sento98 : @Totti_Alvaro Parla’m per privat! - suvnyjeno : Il secondo tweet che vedo in un'ora su totti e ilary che letteralmente parla di come totti abbia avuto un'amante pe… -