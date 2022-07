Totti e Noemi Bocchi nello stesso locale sotto gli occhi di Ilary | cos’è successo

(Di giovedì 28 luglio 2022) Era esattamente il 23 ottobre quando FrancescoBlasi venivano ripresi in un video mentre cenavano nel ristorante “La Villa”, nella zona Monteverde a Roma, di proprietà di una coppia di Temptation Island (Andrea Battistelli e Anna Boschetti). Quello che emerge oggi, che si vede nel video montato da Alex Nuccetelli, amico della coppia– Blasi, è che a poca distanza dal tavolo dove cenava la coppia c’era una bionda che in piedi assieme a un’amica balla ‘O surdato ‘nnammurato’. E quella donna, si scopre oggi, era proprio, che paregià frequentasse. Tutti erano ignari della cosa, in primis, tranne i due amanti e a quanto pare anche Alex Nuccetelli. Delloargomento potrebbe interessarti ...

GiusCandela : Totti toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito.… - GiusCandela : FRANCESCO TOTTI, ILARY BLASI E NOEMI BOCCHI NELLO STESSO LOCALE. LA STESSA SERA. A POCHI TAVOLI DI DISTANZA. LE FOT… - AlessiaGuetti : Scusate ma il video dello scorso anno di #Totti e #Ilary a cena e al tavolo vicino Noemi,per quanto cringe secondo… - FQMagazineit : Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale (mesi fa). “Dando per scontato che Ilary non sapess… - infoitcultura : Spunta il video choc: 'Ilary, Noemi e Totti nello stesso locale' -

Questo è quanto trapelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini: Ilary Blasi ha scoperto la frequentazione traBocchi tramite un investigatore privato e sua figlia Isabel 'Chi' ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ancheportava la figlia Isabel a casa diBocchi. Ilary lo scopre grazie a un ...