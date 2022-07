Toscana virus | cosa fare se veniamo punti da pappataci? I dettagli

venti4ore : Naviga nell’articolo Covid Toscana oggi, l’andamento del virus sul territorio i dati comune per… - infoitinterno : Covid Toscana, l'andamento del virus sul territorio - infoitinterno : Covid Toscana, come circola il virus sul territorio - infoitinterno : Covid Toscana oggi, l'andamento del virus sul territorio - gipvig_ : RT @AureaOradini: Felice di aver avuto la possibilità di partecipare al primo studio sui casi gravi di Virus Toscana dal 2016 al 2021 in It… -

DiLei

Ini casi di positività al Coronavirus sono 3.464, dato in calo rispetto ai 5.233 do ieri: ...decessi in un giorno in Italia Nella maggioranza dei casi non sono persone morte a causa del"...Il totale delle persone che hanno contratto ilè di 20.837.233, con un incremento nelle ... 172.723 in Sicilia, 168.194 in Campania, 150.051 in Lombardia, 96.356 in Veneto, 95.266 in, 75. Toscana virus e non solo, cosa può succedere se ci punge un pappatacio Scende il numero dei casi di covid in Toscana. I nuovi casi positivi di oggi, giovedì 28 luglio, sono 3.211 su 18.227 test di cui 2.044 tamponi molecolari e 16.183 test rapidi. Il tasso dei nuovi posi ...E' invece in provincia di Arezzo il comune toscano a cui va oggi la 'maglia nera'. Subito dopo, a pochissima distanza, in quanto a circolazione del virus, c'è Massa Carrara, che registra 230 nuovi cas ...