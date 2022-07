Toscana, al via concorsi per nuovi medici Pronto soccorso (Di giovedì 28 luglio 2022) Firenze, 28 lug. (Adnkronos Salute)() - Attivazione di due nuovi concorsi per assumere medici di medicina d'urgenza e di medicina interna e apertura alle iscrizioni ai corsi Deu: sono le principali novità a cui la Giunta regionale della Toscana e l'assessorato al diritto alla salute hanno dato il via libera per potenziare il sistema dell'emergenza-urgenza, che soffre la carenza nazionale di medici. Oltre ai provvedimenti già adottati in Toscana, come le nuove linee di indirizzo regionali sui Pronto soccorso e l'incremento dei contratti di formazione specialistica post laurea, la Regione sta assumendo tutte le azioni possibili per fronteggiare il problema, a partire dal reclutamento di nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Firenze, 28 lug. (Adnkronos Salute)() - Attivazione di dueper assumeredina d'urgenza e dina interna e apertura alle iscrizioni ai corsi Deu: sono le principali novità a cui la Giunta regionale dellae l'assessorato al diritto alla salute hanno dato il via libera per potenziare il sistema dell'emergenza-urgenza, che soffre la carenza nazionale di. Oltre ai provvedimenti già adottati in, come le nuove linee di indirizzo regionali suie l'incremento dei contratti di formazione specialistica post laurea, la Regione sta assumendo tutte le azioni possibili per fronteggiare il problema, a partire dal reclutamento di...

