Torta gelato vaniglia e cioccolato buonissima: si prepara senza gelatiera (Di giovedì 28 luglio 2022) Anche senza gelatiera potete fare un’ottima e golosa Torta gelato, questa vaniglia e cioccolato è strepitosa e farà impazzire chiunque Amata sia dagli adulti che dai più piccoli la Torta gelato è un delizioso dessert che vi farà fare sempre un figurone. Anche senza gelatiere il risultato è pazzesco e conquisterà tutti, farla in casa è più semplice di quanto possiate immaginare. Torta gelato vaniglia e cioccolato (Screenshot da Facebook)Con questo caldo un ottimo e fresco dessert è proprio quello che ci vuole. Potete mangiarlo a merenda per rinfrescarvi oppure dopo i pasti se avete voglia di un delizioso dolce. Questa Torta ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 28 luglio 2022) Anchepotete fare un’ottima e golosa, questaè strepitosa e farà impazzire chiunque Amata sia dagli adulti che dai più piccoli laè un delizioso dessert che vi farà fare sempre un figurone. Anchegelatiere il risultato è pazzesco e conquisterà tutti, farla in casa è più semplice di quanto possiate immaginare.(Screenshot da Facebook)Con questo caldo un ottimo e fresco dessert è proprio quello che ci vuole. Potete mangiarlo a merenda per rinfrescarvi oppure dopo i pasti se avete voglia di un delizioso dolce. Questa...

