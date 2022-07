Torino, Sky: “Dopo la lite ecco il nuovo acquisto” (Di giovedì 28 luglio 2022) Torino acquisto- Il Torino continua il suo ritiro prestagionale, oggi lavoro di scarico e aerobico per i Granata. Ieri, Dopo la furiosa lite tra Juric e il D.S Vagnati, quest ultimo si è attiva al top sul mercato. Il Torino è tornato a bomba sul mercato, Dopo la lite furiosa di ieri tra Ivan Juric e il D.S Vagnati che per poco, venivano all’uso delle mani. L’allenatore cecoslovacco ha chiesto ben 8 acquisti da Urbano Cairo, ed oggi è in chiusura un arrivo dall’Inter. Si tratta dell’esterno alto, Valentino Lazaro, tramite un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è stato richiesto tanto dall’allenatore ex Verona, in quanto sa giocare sia esterno alto che adattato, terzo di difesa. Nelle prossime ore si unirà ai Granata, si attende la definitiva ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro prestagionale, oggi lavoro di scarico e aerobico per i Granata. Ieri,la furiosatra Juric e il D.S Vagnati, quest ultimo si è attiva al top sul mercato. Ilè tornato a bomba sul mercato,lafuriosa di ieri tra Ivan Juric e il D.S Vagnati che per poco, venivano all’uso delle mani. L’allenatore cecoslovacco ha chiesto ben 8 acquisti da Urbano Cairo, ed oggi è in chiusura un arrivo dall’Inter. Si tratta dell’esterno alto, Valentino Lazaro, tramite un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è stato richiesto tanto dall’allenatore ex Verona, in quanto sa giocare sia esterno alto che adattato, terzo di difesa. Nelle prossime ore si unirà ai Granata, si attende la definitiva ...

