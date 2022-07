Torino, rissa tra Juric e Vagnati | video (Di giovedì 28 luglio 2022) I problemi di calciomercato hanno portato ad un livello assurdo la tensione dentro il Torino; tensione esplosa nella rissa furibonda tra l'allenatore, Ivan Juric, ed il Direttore Sportivo, Davide Vagnati. Gli insulti e gli spintoni sono stati ripresi da una persona che ha sentito i due urlare nel parcheggio dell'hotel dove i granata sono in ritiro. Per separarli è dovuto intervenire un altro dirigente granata. Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) I problemi di calciomercato hanno portato ad un livello assurdo la tensione dentro il; tensione esplosa nellafuribonda tra l'allenatore, Ivan, ed il Direttore Sportivo, Davide. Gli insulti e gli spintoni sono stati ripresi da una persona che ha sentito i due urlare nel parcheggio dell'hotel dove i granata sono in ritiro. Per separarli è dovuto intervenire un altro dirigente granata.

