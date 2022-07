Torino | rischia di sfumare un altro obiettivo in difesa

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ildi vederundi mercato per quanto riguarda la: la trattativa con il Red Bull Salisburgo per...

PierangeloDipal : @cactus0513 @giacomo_lori @MCriscitiello @MikeleFornicola @tvdellosport @AlfredoPedulla @Glongari @Parpiglia… - FCutru8 : @SandroSca Cosa rischia il Torino? - fettonejr : @FilippoMorici @DanieleGianca @ExiledRomanista Ad oggi rischia la B il Torino - sportli26181512 : Infortunio Pogba, lesione al menisco: rischia di saltare Juve-Roma: Cresce l'attesa per il consulto medico in progr… - CorriereTorino : Juve, tegola Pogba: rischia un lungo stop -

PUZZLE - Il rompicapo in casa Inter ora è davvero complesso: la cessione di Lazaro alin prestito con diritto di riscattosolo di rinviare alla prossima estate un problema ricorrente , ...IL POTERE DEI MILIONI - Oltre al "piano Raiola", a deviare il destino di De Ligt suè stato ... Come dire, se il gioco di Nagelsmann non dovesse piacergli,di doverselo fare andare bene ...A chi si rivolgesse il dirigente con il poco lusinghiero epiteto sembra ovvio.Nel frattempo Juric si appresta a dirigere gli ultimi allenamenti dal ritiro di Waidring, Vagnati ha invece lasciato l’Aus ...(ANSA) - TORINO, 28 LUG - La situazione del ginocchio di Paul Pogba ... dopo le visite in giro per l'Europa e le scelte possibili sembrano solo due. La prima: rischiare per andare al Mondiale, ...