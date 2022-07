Torino | Juric dirige regolarmente l'allenamento odierno

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ivanquesto pomeriggio èsul campo di Waidring are l'del, il primo dopo l'amichevole...

marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - mauroberruto : Lo so che da qualche parte ci sei ancora. Dai Toro mio, adesso basta. Torna a casa. #FVCG #SFT #Juric #Vagnati… - infoitsport : Torino, Cairo: “Vagnati e Juric si sono chiariti, avanti più uniti che mai” - Juve_Chiesa : RT @cmdotcom: #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati -

In casail clima si è letteralmente surriscaldato dopo la vicenda che ha coinvoltoe Vagnati in ritiro a Waidring. Allenatore e ds si sono affrontati con parole pesantissime, separati ...... "Cairo dia delle risposte" Intervistato da TMW Radio, l'ex direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha detto la sua sul litigio che ha coinvolto l'allenatore dele il ds Vagnani. Di ...Questa mattina il Torino aveva svolto lavori specifici acquatici nella piscina dell’hotel che ospita i giocatori. Al campo solo i portieri, con Berisha che è stato in palestra, e chi ...L'ex centrocampista del Torino Peppe Dossena, si è espresso sulla lite tra il tecnico Ivan Juric e il direttore tecnico Davide Vagnati ...