Torino | Jacobelli | «Juric nervoso da tempo | Cairo dia un segno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Le parole dell’ex direttore di Tuttosport, sulla lite in casatra Vagnani e: «dia delle risposte» Intervistato da TMW Radio, l’ex direttore di Tuttosport, Xavierha detto la sua sul litigio che ha coinvolto l’allenatore dele il ds Vagnani. Di seguito le sue parole. «Tutti i nodi credo che vangano al pettine. Ciò che è accaduto in ritiro è la spia di una situazione che è andata progressivamente aggravandosi nei rapporti tra il tecnico e la società. Come ogni anno c’è l’immobilismo del Toro su mercato, che si muove solo nelle battute finale con le occasioni. Il ché cozza con le richieste difatte dopo la fine del campionato. Siamo arrivati al 28 di luglio e a Monza debutterà il 13 agosto contro una società che ha ...