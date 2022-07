Torino, Izzo: «Orgoglio della fascia da capitano. Abbiamo un’identità chiara» (Di giovedì 28 luglio 2022) Il difensore del Torino Izzo ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro l’Apollon Armando Izzo, difensore del Torino, ai canali ufficiali del Torino ha parlato dopo l’amichevole vinta 1-0 contro l’Apollon. fascia – «Sono molto Orgoglioso per aver indossato la fascia di capitano del Torino in questa amichevole: ringrazio il mister e i compagni per questa opportunità. Queste amichevoli ci aiutano a mettere minuti nelle gambe e a crescere con il ritmo-partita. E’ stata una partita bella e combattuta, ma che Abbiamo interpretato bene sin dall’inizio con i nostri giovani in campo». ESPERIENZA – «Io sono uno dei più esperti in mezzo a tantissimi giovani: all’interno dello spogliatoio cerco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Il difensore delha parlato al termine dell’amichevole vinta contro l’Apollon Armando, difensore del, ai canali ufficiali delha parlato dopo l’amichevole vinta 1-0 contro l’Apollon.– «Sono moltoso per aver indossato ladidelin questa amichevole: ringrazio il mister e i compagni per questa opportunità. Queste amichevoli ci aiutano a mettere minuti nelle gambe e a crescere con il ritmo-partita. E’ stata una partita bella e combattuta, ma cheinterpretato bene sin dall’inizio con i nostri giovani in campo». ESPERIENZA – «Io sono uno dei più esperti in mezzo a tantissimi giovani: all’interno dello spogliatoio cerco ...

