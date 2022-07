Torino | Cairo | «Vagnati e Juric si sono riappacificati | non c’è altro da aggiungere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Urbano, presidente del, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per tornare a parlare della liteUrbano, presidente del, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per tornare a parlare della lite. Le sue dichiarazioni: «siparlati, chiariti,: vanno avanti più in sintonia che mai, non c’èda». L'articolo proviene da Calcio News 24.