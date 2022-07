Torino, Cairo sulla lite Vagnati - Juric: 'C'è sintonia, si va avanti insieme' (Di giovedì 28 luglio 2022) Urbano Cairo Torino, 28 luglio 2022 - Urbano Cairo getta acqua sul fuoco per abbassare i toni in casa Torino . Il presidente granata ha rilasciato alcune brevissime dichiarazioni in merito a quanto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Urbano, 28 luglio 2022 - Urbanogetta acqua sul fuoco per abbassare i toni in casa. Il presidente granata ha rilasciato alcune brevissime dichiarazioni in merito a quanto ...

gippu1 : La situazione nel ritiro del #Torino è talmente tesa che da un momento all'altro Cairo può mandarci Giletti a fare tre ore di diretta. - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO BREMER, LA JUVENTUS HA PRESENTATO LA SUA OFFERTA AL TORINO: 40 MILIONI DI EURO + 7 DI BONUS. Deci… - diegofornero : Sono d’accordo con Urbano Cairo: non è giusto che lui metta ogni anno 20 milioni nel Torino. Infatti, fossi in lui,… - IlTorinista : Cmq mediaticamente tra il Toro,il caso Mentana alla 7,il caso Blackstone,la lite in mondo visione di ieri,Cairo sei… - STnews365 : Torino, Cairo: 'Juric e Vagnati più in sintonia che mai'. Così il presidente granata chiude la questione sul suo al… -