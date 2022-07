Torino, blitz per Lazaro: è fatta per il terzino dell’Inter (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Torino risponde subito dopo il polverone di mercoledì sera dato dal litigio pubblico tra il ds Vagnati e mister Juric durante il ritiro del club granata. Tra accuse di immobilismo nel calciomercato e toni eccessivamente accesi, spenti subito sia dal presidente Cairo che dagli stessi protagonisti, i dissidi sembrano essere già alle spalle con il Torino che piazza un colpo. E’ fatta per Valentino Lazaro, terzino austriaco di proprietà dell’Inter. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto e sarà a disposizione di Juric nel ritiro in Austria già nelle prossime ore. Poco spazio in nerazzurro Ansa L’allenatore del Torino Ivan Juric immortalato allo Stadio Grande Torino Sembrava dovesse essere un grande acquisto quello di ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilrisponde subito dopo il polverone di mercoledì sera dato dal litigio pubblico tra il ds Vagnati e mister Juric durante il ritiro del club granata. Tra accuse di immobilismo nel calciomercato e toni eccessivamente accesi, spenti subito sia dal presidente Cairo che dagli stessi protagonisti, i dissidi sembrano essere già alle spalle con ilche piazza un colpo. E’per Valentinoaustriaco di proprietà. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto e sarà a disposizione di Juric nel ritiro in Austria già nelle prossime ore. Poco spazio in nerazzurro Ansa L’allenatore delIvan Juric immortalato allo Stadio GrandeSembrava dovesse essere un grande acquisto quello di ...

