Tommaso Zorzi insultato pesantemente risponde: “Una donna incinta che invece di dedicarsi all’amore si dedica all’omofobia” (Di giovedì 28 luglio 2022) Altro giro, altri insulti. È toccato nuovamente a Tommaso Zorzi diventare il bersaglio di offese via social, con un attacco che questa volta è partito dopo aver fatto notare i commenti ad alto tasso di omofobia scritti da una donna, una modella trentaquattrenne in dolce attesa. Il conduttore di Drag Race Italia si è beccato del “f****o” dalla ragazza e a quel punto ha deciso di non tacere e di denunciare ciò che stava accadendo. “Beatrice, una donna incinta, che invece di dedicarsi all’amore per la creatura si dedica all’omofobia. Diamo un volto all’odio”, ha scritto l’influencer invitando i suoi seguaci a non andare sulle sue pagine ad insultarla. Ma cosa ha scritto la donna? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Altro giro, altri insulti. È toccato nuovamente adiventare il bersaglio di offese via social, con un attacco che questa volta è partito dopo aver fatto notare i commenti ad alto tasso di omofobia scritti da una, una modella trentaquattrenne in dolce attesa. Il conduttore di Drag Race Italia si è beccato del “f****o” dalla ragazza e a quel punto ha deciso di non tacere e di denunciare ciò che stava accadendo. “Beatrice, una, chediper la creatura si. Diamo un volto all’odio”, ha scritto l’influencer invitando i suoi seguaci a non andare sulle sue pagine ad insultarla. Ma cosa ha scritto la? ...

tommaso_zorzi : Parto adesso! Sarti 3, 2, 1… Vediamo chi ha la stoffa per la finale ?????? #TailorMade - tommaso_zorzi : Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altr… - tommaso_zorzi : Io parto. Voi fate un po’ come vi pare. Anzi no. Tutti a guardare. #TailorMade - Malvy34087444 : RT @persempre_news: Tommaso #Zorzi rivela sui #social l'identità della 32enne romana che lo ha insultato in un messaggio, definendolo 'froc… - gayit : Tommaso Zorzi denuncia l'#Omofobia di una donna incinta: 'Un figlio fr*cio? Sarebbe un problema'… -