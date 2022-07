“Tieni duro, amore mio”. UeD, Maria Luisa Monti e Salvio Calabretta: altri guai per la coppia (Di giovedì 28 luglio 2022) Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, non c’è pace per la coppia di Uomini e Donne. Nei mesi scorsi avevano annunciato di dover rinviare ancora una volta il matrimonio. Lo avevano fatto con il sorriso, come sempre, attraverso un post che li ritraeva insieme al Castello di Santa Severa. “Siamo felici di condividere con voi un’emozione meravigliosa … Fra non molto finalmente Sposi. Io e te. Noi l’amore. Grazie per il vostro affetto”. Da quel giorno, era il 28 maggio, il silenzio. Un anno fa Luisa Anna Monti aveva scoperto di avere un cancro al seno. Un cammino doloro durante il quale era stata sottoposta a terapia che non avevano miniato il fisico. In una vecchia intervista al Magazine di Uomini e Donne aveva rivelato come: “La terapia ormonale è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)Anna, non c’è pace per ladi Uomini e Donne. Nei mesi scorsi avevano annunciato di dover rinviare ancora una volta il matrimonio. Lo avevano fatto con il sorriso, come sempre, attraverso un post che li ritraeva insieme al Castello di Santa Severa. “Siamo felici di condividere con voi un’emozione meravigliosa … Fra non molto finalmente Sposi. Io e te. Noi l’. Grazie per il vostro affetto”. Da quel giorno, era il 28 maggio, il silenzio. Un anno faAnnaaveva scoperto di avere un cancro al seno. Un cammino doloro durante il quale era stata sottoposta a terapia che non avevano miniato il fisico. In una vecchia intervista al Magazine di Uomini e Donne aveva rivelato come: “La terapia ormonale è ...

lord_john56 : @rosydandrea1 @rosydandrea1 tieni duro Rosy, ti sono vicino ??????? - MemiB95 : @delianondellaca Forza, ti mando un abbraccio! Tieni duro ?????? - ArianoGeta : @di_ludip9 Tieni duro, dai ?? - 30novembre2014 : RT @Jessthesohodo11: Vorrei ringraziare Lewis per essere ancora qui a rompere I coglioni ai novellini , nonostante sia più vecchio di Seb.… - bitbutcoin : @CryptoMeme_Ita tieni duro , non cedere alla fomo momentanea , il bear market non è finito -