AGI - Agenzia Italia

Così all'AGI, Gustav, leggenda vivente dello sci alpino mondiale,Celina Seghi, pioniera dello sci al femminile morta la scorsa notte a Pistoia all'età di 102 anni., 71 anni, ...La sua intraprendenza non aveva confini: si "imbucava" a matrimoni eccellenti, come quelli dei calciatori Causio, Tardelli e Cabrini, dello sciatore Gustav, dell'attrice Paola Borboni. Con le ... Thoeni ricorda Celina: "Quella volta che Celina fece l'apripista a più di 80 anni" © MASSIMO BERTOLINI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP - Gustav Thoeni AGI - “Con Celina ci siamo incontrati diverse volte, veniva a vedere le mia gare ma ricordo con particolare piacere quella volta che a ...«Mi allenavo spalando letame: vado più forte oggi di allora. Thoeni mi ha sorpreso facendo un film: l’avevano offerto anche a me, ma farmi stroncare come lui o Tomba...» ...