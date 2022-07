Terremoto: piano di demolizione Arquata da 3 milioni di euro (Di giovedì 28 luglio 2022) Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un intervento da quasi 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un intervento da quasi 3 ...

PrimaPaginaOn : L’Usr della Regione Marche approva il progetto definitivo del piano di demolizioni per il comune di Arquata del Tro… - fil_merli : I terremotati vengono buoni per le visite istituzionali e le sfilate in campagna elettorale, ma passano in secondo… - zazoomblog : Il piano per liberarsi di Letizia Moratti: un terremoto chi e come la fa fuori - #piano #liberarsi #Letizia… - tempoweb : La frase glaciale di #Conte e il piano di #DiBattista. Terremoto #M5s #24luglio #elezioni -