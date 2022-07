Terra amara, anticipazioni: Züleyha rivede Yilmaz, Demir trema (Di giovedì 28 luglio 2022) Terra amara, puntata dopo puntata, sta riservando al pubblico di Canale 5 sempre più colpi di scena e, durante le prossime puntate, stando alle anticipazioni, avrà luogo l'attesissimo incontro tra Züleyha ed Yilmaz. Attualmente, la giovane è convinta che il suo amato sia morto nel corso di un incendio scoppiato in prigione e Demir ha esultato per il suo trionfo. Züleyha, a questo punto, sta iniziando a rassegnarsi a non rivedere mai più Yilmaz e si sta dedicando alla sua gravidanza, ignara che il ragazzo non solo sia vivo, ma addirittura sia appena uscito di prigione grazie all'indulto. Yilmaz, ovviamente, tornato in libertà, vorrà subito recarsi alla tenuta per regolare i conti con Demir, ma l'uomo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 28 luglio 2022), puntata dopo puntata, sta riservando al pubblico di Canale 5 sempre più colpi di scena e, durante le prossime puntate, stando alle, avrà luogo l'attesissimo incontro traed. Attualmente, la giovane è convinta che il suo amato sia morto nel corso di un incendio scoppiato in prigione eha esultato per il suo trionfo., a questo punto, sta iniziando a rassegnarsi a nonre mai piùe si sta dedicando alla sua gravidanza, ignara che il ragazzo non solo sia vivo, ma addirittura sia appena uscito di prigione grazie all'indulto., ovviamente, tornato in libertà, vorrà subito recarsi alla tenuta per regolare i conti con, ma l'uomo ...

