Tentata rapina lungo viale Principe di Napoli, titolare di kebaberia aggredito (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura ieri, in tarda serata, per il proprietario della kebaberia-pizzeria-tavola calda situata lungo viale Principe di Napoli. L’uomo, mentre si accingeva alla pulizia dei tavoli all’esterno, è stato avvicinato da due malviventi, armati di un pugnale e di un matterello. I due hanno tentato di sottrargli il denaro, l’incasso della sera, ma il titolare si è rifiutati di consegnarglielo. La reazione dei malviventi è stata immediata, il ragazzo è stato colpito più volte alla testa. I due rapinatori si sono dati, poi, alla fuga, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto i Carabinieri, la Polizia, e l’ambulanza per i primi soccorsi. Nessun trasferimento in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura ieri, in tarda serata, per il proprietario della-pizzeria-tavola calda situatadi. L’uomo, mentre si accingeva alla pulizia dei tavoli all’esterno, è stato avvicinato da due malviventi, armati di un pugnale e di un matterello. I due hanno tentato di sottrargli il denaro, l’incasso della sera, ma ilsi è rifiutati di consegnarglielo. La reazione dei malviventi è stata immediata, il ragazzo è stato colpito più volte alla testa. I duetori si sono dati, poi, alla fuga, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto i Carabinieri, la Polizia, e l’ambulanza per i primi soccorsi. Nessun trasferimento in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Tentata #Rapina lungo viale Principe di Napoli, #Titolare di #Kebaberia aggredito ** - emobranco : @repubblica Tentata rapina= carcere ?????? - Anto_Massara : @Gazzetta_it E quella tentata rapina che lo trasformò in un bravo ragazzo. - nonstop9981 : RT @fratotolo2: A finire in manette con l'accusa di violenza sessuale e tentata rapina due egiziani, uno di 19 anni e l'altro di 24 anni.… - xblunotte : RT @fratotolo2: A finire in manette con l'accusa di violenza sessuale e tentata rapina due egiziani, uno di 19 anni e l'altro di 24 anni.… -