Tennis, WTA Varsavia 2022: Jasmine Paolini supera la francese Burel e conquista i quarti di finale (Di giovedì 28 luglio 2022) Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo WTA di Varsavia. Sulla terra rossa polacca la Tennista toscana ha superato negli ottavi la francese Clara Burel, numero 131 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-7 6-0. Una partita che era in pieno controllo dell’azzurra, che si è distratta nel finale di secondo set, facendosi rimontare dalla transalpina. Nel terzo set per fortuna Paolini è tornata a dominare, conquistando l’accesso tra le migliori otto. Tantissimi i problemi al servizio di Burel, che ha commesso addirittura undici doppi falli, vincendo appena il 27% dei punti con la seconda. Sicuramente migliori le statistiche di Paolini, visto che ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)accede aididel torneo WTA di. Sulla terra rossa polacca lata toscana hato negli ottavi laClara, numero 131 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-7 6-0. Una partita che era in pieno controllo dell’azzurra, che si è distratta neldi secondo set, facendosi rimontare dalla transalpina. Nel terzo set per fortunaè tornata a dominare,ndo l’accesso tra le migliori otto. Tantissimi i problemi al servizio di, che ha commesso addirittura undici doppi falli, vincendo appena il 27% dei punti con la seconda. Sicuramente migliori le statistiche di, visto che ...

