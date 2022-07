Tennis: Torneo Varsavia. Paolini accede ai quarti di finale (Di giovedì 28 luglio 2022) La toscana batte la francese Burel col punteggio di 6 - 1 6 - 7 (1) 6 - 0. Varsavia (POLONIA) - Jasmine Paolini è approdata ai quarti di finale del "BNP Paribas Polland Open", Torneo Wta 250 dotato di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) La toscana batte la francese Burel col punteggio di 6 - 1 6 - 7 (1) 6 - 0.(POLONIA) - Jasmineè approdata aididel "BNP Paribas Polland Open",Wta 250 dotato di ...

